Трамп заявил, что уехал в госпиталь, так как не смог сидеть в Белом доме

https://static.news.ru/photo/92b5fef6-05d4-11eb-9a9e-fa163e074e61_660.jpgФото: Sarah Silbiger/Pool via CNP/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп опубликовал второе по счёту видеообращение к нации с момента заражения коронавирусом. В четырёхминутном ролике он поблагодарил врачей и признался в том, что «чувствовал себя нехорошо» после прибытия в госпиталь в Мэриленде, однако сейчас ему «уже лучше».
В видеообращении, опубликованном в ночь на воскресенье по московскому времени, Трамп в костюме без галстука сидит за небольшим столом и на фоне американских флагов. Внешне он не выглядит нездоровым.
В начале обращения он поблагодарил американских врачей, которые оказывают помощь ему и другим американцам, а также сказал, что сражается с коронавирусом не только ради населения своей страны, но и ради «миллионов и миллионов людей по всему миру, а не только в Америке». Вместе с тем он признался, что неважно себя чувствовал, когда приехал в госпиталь в Мэриленде.
Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше, — сказал Трамп.
Президент США заявил, что очень хочет вернуться к предвыборной кампании, однако то, как дела с его выздоровлением пойдут дальше, покажут проверки в течение ближайших пары дней. Трамп также рассказал, что ему предлагали остаться на карантине в Белом доме, не ходить даже в Овальный кабинет и запереться на втором этаже.
Я просто не мог так поступить, я должен быть на первом крае, — заметил Трамп, пояснив, что такого поведения от него требуют обязанности главы «самой величайшей и могущественной страны в мире».
Президент США добавил, что его супруга Мелания также чувствует себя хорошо, так как она моложе, чем он.