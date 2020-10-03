Трамп заявил, что уехал в госпиталь, так как не смог сидеть в Белом доме

https://static.news.ru/photo/92b5fef6-05d4-11eb-9a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sarah Silbiger/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опубликовал второе по счёту видеообращение к нации с момента заражения коронавирусом. В четырёхминутном ролике он поблагодарил врачей и признался в том, что «чувствовал себя нехорошо» после прибытия в госпиталь в Мэриленде, однако сейчас ему «уже лучше».

В видеообращении, опубликованном в ночь на воскресенье по московскому времени, Трамп в костюме без галстука сидит за небольшим столом и на фоне американских флагов. Внешне он не выглядит нездоровым.

В начале обращения он поблагодарил американских врачей, которые оказывают помощь ему и другим американцам, а также сказал, что сражается с коронавирусом не только ради населения своей страны, но и ради «миллионов и миллионов людей по всему миру, а не только в Америке». Вместе с тем он признался, что неважно себя чувствовал, когда приехал в госпиталь в Мэриленде.

Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше, — сказал Трамп.

Президент США заявил, что очень хочет вернуться к предвыборной кампании, однако то, как дела с его выздоровлением пойдут дальше, покажут проверки в течение ближайших пары дней. Трамп также рассказал, что ему предлагали остаться на карантине в Белом доме, не ходить даже в Овальный кабинет и запереться на втором этаже.

Я просто не мог так поступить, я должен быть на первом крае, — заметил Трамп, пояснив, что такого поведения от него требуют обязанности главы «самой величайшей и могущественной страны в мире».

Президент США добавил, что его супруга Мелания также чувствует себя хорошо, так как она моложе, чем он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее лечащий врач главы Белого дома Шон Конли рассказал детали обнаружения коронавируса у Трампа. Кроме этого, стало известно, что Трампу давали кислород сразу после приезда в военный госпиталь, а перед этим сделали ему инъекцию коктейля из антител к COVID-19 и дали «Ремдесивир».

2 октября Трамп после прибытия в госпиталь записал первое видеообращение, в котором рассказал, что чувствует себя хорошо.