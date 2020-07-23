Трамп выразил надежду на избежание гонки вооружений «на троих»

https://static.news.ru/photo/e3698ca2-cd1a-11ea-850a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он выразил надежду на избежание гонки вооружений между американской, российской и китайской сторонами.

Президент Трамп подтвердил надежду на то, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих — между Китаем, Россией и Соединенными Штатами. Он также подтвердил, что надеется на прогресс предстоящих переговоров по контролю над вооружениями в Вене, — цитирует официального представителя Белого дома Джадда Дира РИА Новости.

Помимо этого, лидеры держав обсудили мировую экономику и усилия по борьбе с пандемией коронавируса. Также была затронута тема двусторонних отношений.

Ранее Кремль обнародовал детали телефонных переговоров Трампа и Путина. По словам пресс-службы, политики говорили о контроле над вооружениями, международной безопасности и торговле.

Как информировал NEWS.ru, в последний раз лидеры США и РФ общались по телефону 1 июня. Тогда на повестке дня стояли коронавирус, запуск Crew Dragon, сделка ОПЕК+ и возможное приглашение России на саммит G7.