https://static.news.ru/photo/47b1330a-dea0-11e9-af2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, так как опасался, что средства будут потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.

По данным, полученным от трёх представителей американской администрации высокого ранга, соответствующее решение глава Соединённых Штатов принял по меньшей мере за неделю до телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским и поэтому оно не имело к нему никакого прямого отношения.

Один из источников рассказал, что Трампа беспокоил высокий уровень коррупции на Украине. Другой, в свою очередь, подчеркнул, что американский лидер не намеревался оказать давление на Зеленского.

Это ничего общего не имело с принципом услуга за услугу, — отметил представитель администрации.

Решение о разморозке финансовых фондов было принято в связи с окончанием 30 сентября финансового года и опасениями Белого дома, что в случае если выделенные с одобрения Конгресса средства не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона со стороны исполнительной ветви власти, передаёт The Washington Post .

Как писал News.ru, ранее в США председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что американскому президенту Дональду Трампу грозит импичмент в случае, если будет доказано его давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.