Трамп разочаровался в Китае

https://static.news.ru/photo/3929e2d4-95dc-11ea-8695-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jeff J. Newman/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что очень разочаровался в Китае. Он подчеркнул, что во время визита китайской делегации в США в январе тема коронавируса не поднималась.

Ведущая телеканала Fox Business отметила, что представители КНР ничего не сказали об угрозе коронавирусной инфекции во время визита в Вашингтон.

Я очень разочарован в Китае,— заявил на это Трамп журналистке.

Американские власти регулярно обвиняют Китай в возникновении пандемии коронавируса, сокрытии фактов и несвоевременной реакции на эпидемию. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что COVID-19 мог «убежать» из лаборатории города Ухань.

NEWS.ru писал, что спецслужбы США обвинили Китай в кибератаке на американские учреждения, которые занимаются коронавирусными исследованиями. ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры заявили, что хакеры пытались похитить информацию о разрабатываемой вакцине от коронавируса.

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Вашингтон вместе с союзниками хотят использовать ситуацию с СOVID-19 для продвижения своего видения мирового порядка. Министр напомнил, что США давят на страны, проводящие независимую внешнюю политику, критикуют Всемирную организацию здравоохранения и не хотят временно остановить односторонние санкции в условиях пандемии.