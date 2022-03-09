Трамп предупредил об опасности военного усиления ФРГ и Японии

Бывший президент США Дональд Трамп предупредил Вашингтон об опасности военного усиления Токио и Берлина. В подкасте Full Send Podcast он уточнил, что с желаниями следует быть осторожнее, сообщает РИА Новости.

Сейчас мы вынуждаем Японию и Германию стать важнейшими державами в военном плане, и многие люди, включая меня, предупреждают, что это может быть не очень хорошей идеей, — подчеркнул бывший хозяин Белого дома.

Трамп не стал аргументировать своё предупреждение, отметив лишь, что со своими желаниями нужно быть осторожными.

Ранее стало известно, что США «катятся в ад» из-за политики нынешнего президента страны Джо Байдена, заявил Дональд Трамп. По его словам, рейтинг одобрения американского лидера, равный 37%, слишком завышен. Его также возмутило решение Байдена поднять налоги, что, по его мнению, ударит по экономике.