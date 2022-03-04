«Катятся в ад»: Трамп оценил состояние США при Байдене

США «катятся в ад» из-за политики нынешнего президента страны Джо Байдена, заявил экс-глава страны Дональд Трамп в эфире Fox News. По его словам, рейтинг одобрения американского лидера, равный 37%, слишком завышен.

Если мы в это поверим, это будет означать, что 37 % жителей нашей страны оценивают результаты его деятельности положительно. А как вообще можно к нему так относиться? Страна ведь катится в ад! В ад катится! — сказал Трамп.

Его также возмутило решение Байдена поднять налоги, что, по его мнению, ударит по экономике.

Как вообще так можно? Ни разу не слыхивал, чтобы человек, который повысил налоги, победил на выборах! А он их хочет поднять — и это полностью убьёт экономику, полностью убьёт, — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что президент США Джо Байден, НАТО и страны Запада виновны в эскалации напряжённости на Украине. По его словам, они ошиблись в определении главной угрозы международной безопасности и поставили мир в зависимость от российской нефти. По словам Трампа, вместо того чтобы проявить «жёсткость и силу», они назвали главной угрозой международной безопасности глобальное потепление, которое сам экс-президент считает «уткой».