Трамп посетит Шарлотту, где его выдвинут кандидатом в президенты

В городе Шарлотта в Северной Каролине состоится съезд республиканцев, на котором американский лидер Дональд Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты. Об этом сообщил Белый дом.
24 августа состоится открытая церемония голосования делегатов общенационального предвыборного съезда Республиканской партии, в результате которой Трамп и Майкл Пенс будут официально выдвинуты в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах.
Как
Как писал NEWS.ru, бывший вице-президент США Джозеф Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии.
Такое решение принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов,
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