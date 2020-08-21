Трамп посетит Шарлотту, где его выдвинут кандидатом в президенты

https://static.news.ru/photo/72ac9c74-e4a9-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

В городе Шарлотта в Северной Каролине состоится съезд республиканцев, на котором американский лидер Дональд Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты. Об этом сообщил Белый дом.

24 августа состоится открытая церемония голосования делегатов общенационального предвыборного съезда Республиканской партии, в результате которой Трамп и Майкл Пенс будут официально выдвинуты в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента, глава государства прибудет в Шарлотту 24 августа в 11:45 по местному времени (18:45 мск). Отмечается, что изначально участие американского лидера в съезде не планировалось, но Трамп высказал намерение встретиться с его депутатами.

Как писал NEWS.ru, бывший вице-президент США Джозеф Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии.

Такое решение принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов,