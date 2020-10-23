Трамп перебил осведомлённость Байдена о Карабахе

Главы МИД Азербайджана и Армении 23 октября провели встречи с госсекретарём США Майком Помпео, обсудив ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и возможности мирного урегулирования. Переговоры были предложены американской стороной — инициатива Вашингтона вполне объяснима, учитывая, что Соединённые Штаты наряду с Россией и Францией входят в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Однако сами обстоятельства и результаты встреч говорят о том, что прорыва в решении проблемы они не принесут.

Когда госдепартамент объявил о переговорах, стало известно, что Помпео побеседует с главами МИД Азербайджана и Армении — Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном — по отдельности: очевидно, добиться согласия на трёхсторонний формат, который был на 11-часовых переговорах в Москве 9–10 октября, не удалось. В таких условиях вашингтонские встречи дипломатов заведомо не могли стать прорывом, походя больше на двусторонние консультации, особенно учитывая, что на каждого из министров Помпео отвёл всего по часу.

Майк Помпео Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем не менее ещё перед переговорами звучали мнения, что премьер-министр Армении Никол Пашинян попытается извлечь из них максимум — хотя бы на идеологическом фронте. Армянский посол в США Варужан Нерсесян за несколько дней до консультаций откровенно льстил госсекретарю, похвалив его за то, что тот упрекнул Турцию в поддержке Азербайджана во время конфликта. Ереван не впервые полунамёками пытается преподнести миру позицию Вашингтона как фактически союзническую, хотя на деле это не так. Но на руку Армении работает обширное лобби, в том числе в конгрессе. В программе визита армянского министра помимо переговоров с Помпео значились встречи и с «рядом высокопоставленных официальных лиц», отмечал МИД республики: вероятно, речь шла и о настроенных против Азербайджана конгрессменах. Заинтересован Пашинян и в том, чтобы подыграть Трампу, ещё больше убедив последнего в собственном могуществе и показав Москве его превосходство в качестве миротворца.

Впрочем, в Кремле, похоже, не испытывают беспокойства по этому поводу. Президент Владимир Путин накануне встреч в Вашингтоне фактически одобрил американское участие в разрешении конфликта, добавив : «Будем надеяться на лучшее».

Очень рассчитываю на то, что и американские наши партнёры будут действовать в унисон с нами, будут помогать в урегулировании, — заявил российский лидер.

Ожидания Путина оправданны: несмотря на попытки Еревана представить Вашингтон как проармянского игрока, в случае с Нагорным Карабахом США по факту действуют в унисон с Россией и выдерживают нейтралитет.

Консультации 23 октября оказались, как и было заявлено, непродолжительными: Помпео провёл с каждым из коллег по 30–40 минут. Интриги, впрочем, добавило заявление журналистов пула Трампа о том, что и он сам участвует в переговорах. Впрочем, не уточняется, идёт ли речь об общем процессе или американский лидер непосредственно поговорил с министрами и Помпео — возможно, он мог сделать во время встреч, подключившись по видеосвязи, как это делал на московских переговорах Путин. По всей видимости, президент США действительно решил незадолго до выборов извлечь всевозможную репутационную пользу из своего участия в урегулировании конфликта. Сам он заявил, что на переговорах по Карабаху достигнут «очень хороший прогресс».

Однако виртуальное присутствие президента не добавило итогам консультаций чего-то неожиданного. Байрамов, в частности, подчеркнул, что «справедливая позиция Азербайджана основана на четырёх известных резолюциях Совета Безопасности ООН и соответствующих документах других международных организаций».

Помимо обострения вокруг Нагорного Карабаха, Байрамов и Помпео также обсудили вопросы двусторонних отношений Баку и Вашингтона, отметили в ведомстве.

Армянский министр, отвечая на вопрос, как прошли переговоры, лаконично ответил: «Очень хорошо».

Мнацаканян и Помпео подтвердили необходимость выполнения достигнутых договорённостей о немедленном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также продолжения мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — подчеркнули в МИД Армении.

Подобный итог переговоров был вполне ожидаем, отметил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник вашингтонского Института Ближнего Востока Рауф Маммадов.

До сих пор пассивная роль Белого дома после полномасштабной войны, возобновившейся в конце сентября, говорит о том, что не стоит надеяться на ощутимый прогресс от встречи. Тот факт, что МИД Армении и Азербайджана не стали встречаться в трёхстороннем формате, свидетельствует о том, что администрация Трампа не возлагает больших надежд на преодоление разрыва в позициях воюющих сторон. Приглашение госсекретаря Помпео в Вашингтон может быть вызвано в основном двумя факторами. Во-первых, чтобы компенсировать пассивность США как сопредседателя Минской группы. Во-вторых, внутриполитическими соображениями, а именно попыткой заручиться поддержкой армянского электората, учитывая, что до американских президентских выборов осталось меньше двух недель. Второй фактор также может быть связан с возросшей осведомлённостью недавнего вице-президента Байдена о карабахском вопросе, что было отражено в его заявлениях. Рауф Маммадов научный сотрудник Института Ближнего Востока (Вашингтон) научный сотрудник Института Ближнего Востока (Вашингтон)

Ощутимым результатом мог бы стать призыв Белого дома прекратить неизбирательные обстрелы и ракетные удары по гражданской инфраструктуре, подчеркнул эксперт. Однако на данный момент Минская группа ОБСЕ лишена каких-либо механизмов, которые обеспечивали бы выполнение таких требований, заключил Маммадов.