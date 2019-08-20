https://static.news.ru/photo/fdf9187e-c3cc-11e9-b918-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Martin H. Simon/CNPAdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Данию, запланированный на 2–3 сентября.

Источник в Белом доме рассказал телеканалу NBC , что «в настоящий момент» поездка президента в Данию «отменена». Ранее Трамп сообщил в Twitter , что отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её отказа обсуждать продажу Соединённым Штатам Гренландии.

Ранее Фредериксен категорично заявила, что Гренландия не продаётся, но открыта для сотрудничества и торговли. Политик отметила, что надеется на несерьёзность заявления американского лидера о покупке острова.