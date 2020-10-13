Трамп объявил о возвращении в предвыборную гонку после болезни

https://static.news.ru/photo/1020746e-0ce9-11eb-939f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Cedeno/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 12 октября, официально объявил о своём возвращении к предвыборным выступлениям после заболевания COVID-19. Глава Белого дома сделал это объявление в ходе обращения к сторонникам в штате Флорида.

Выступление Трампа во Флориде транслировалось всеми центральными американскими телеканалами. Одну из таких трансляций ведёт в ночь на 13 октября по московскому времени телеканал Fox News.

Это отлично — приехать в родной штат Флорида, чтобы официально вернуться к предвыборной гонке, — сказал Трамп, обращаясь к своим сторонникам, которые встречали почти каждую фразу президента одобрительными возгласами.

Глава Белого дома поблагодарил за поддержку всех, кто пришёл на митинг. Трамп назвал эту поддержку «невероятной» и отметил, что именно поэтому «он здесь».

Мы продолжим сражаться, и мы победим, победим, победим, — повторил Трамп.

Отметим, что «родным» штат Флорида Трамп назвал неслучайно: ранее он официально сменил прописку с Нью-Йорка на Палм-Бич, расположенный в этом штате.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что у него больше нет коронавируса. По словам политика, у него выработался иммунитет к COVID-19. 12 октября лечащий врач президента США Шон Конли подтвердил, что все недавние тесты Трампа на коронавирус дали отрицательный результат.

Ранее одна из центральных американских общественно-политических газет New York Times сообщила, что Трамп собирался надеть майку с изображением Супермена для появления на публике после выписки из медицинского центра имени Уолтера Рида.

Дональд Трамп сообщил о своём заражении коронавирусом 2 октября. Сразу после этого его изолировали в Белом доме, сделали инъекцию антител и доставили в военный госпиталь Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября Трамп уже был выписан и вернулся в Вашингтон.