Трамп хотел появиться перед американцами после выписки в майке с Суперменом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирался надеть майку с изображением Супермена для появления на публике после выписки из медицинского центра имени Уолтера Рида, где его лечили от коронавирусной инфекции.
Изначально замысел заключался в том, чтобы во время появления на публике после выписки притвориться измученным болезнью. Трамп хотел надеть майку с Суперменом, чтобы в определённый момент скинуть пиджак и разорвать рубашку, показав изображение героя комиксов,
Издание уточняет, что подобный шаг был призван укрепить уверенность американцев в несокрушимости здоровья главы государства.
В итоге Трамп отказался от этой идеи. Не уточняется, почему он передумал.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у него больше нет коронавируса. По словам политика, у него выработался иммунитет к COVID-19. Он отметил, что находится в «очень хорошем состоянии».
10 октября Трамп вышел на балкон Белого дома к своим сторонникам. Он впервые появился на публике после выписки из больницы, где лечился от коронавируса. Президент заявил, что чувствует себя замечательно, и поблагодарил всех за молитвы.
Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом, писал NEWS.ru.
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