Трамп хотел появиться перед американцами после выписки в майке с Суперменом

https://static.news.ru/photo/f649f46e-0be6-11eb-974e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Scott/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирался надеть майку с изображением Супермена для появления на публике после выписки из медицинского центра имени Уолтера Рида, где его лечили от коронавирусной инфекции.

Изначально замысел заключался в том, чтобы во время появления на публике после выписки притвориться измученным болезнью. Трамп хотел надеть майку с Суперменом, чтобы в определённый момент скинуть пиджак и разорвать рубашку, показав изображение героя комиксов, передаёт The New York Times.

Издание уточняет, что подобный шаг был призван укрепить уверенность американцев в несокрушимости здоровья главы государства.

В итоге Трамп отказался от этой идеи. Не уточняется, почему он передумал.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у него больше нет коронавируса. По словам политика, у него выработался иммунитет к COVID-19. Он отметил, что находится в «очень хорошем состоянии».

10 октября Трамп вышел на балкон Белого дома к своим сторонникам. Он впервые появился на публике после выписки из больницы, где лечился от коронавируса. Президент заявил, что чувствует себя замечательно, и поблагодарил всех за молитвы.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом, писал NEWS.ru.