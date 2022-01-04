Токаев возложил вину за протесты в Казахстане на правительство

Особая вина за допущение протетстной ситуации в Казахстане лежит на правительстве республики. Об этом заявил президент Касым-Жомар Токаев. Как сообщается на сайте администрации главы государства, в среду, 5 января, он провёл совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

В ходе совещания Токаев рассказал, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Она была принята главой государства.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, — говорится в сообщении администрации.

При этом подчёркивается, что Токаев отметил «постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.

Также в ходе заседания Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней.

Поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года, — цитирует Токаева пресс-служба.

Кроме того, он дал поручение создать в стране общественный фонд «Народу Казахстана». Он будет использоваться для решения проблем здравоохранения и детей.

Ранее стало известно, что президент Казахстана принял отставку правительства страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов. Ранее, с 25 февраля 2019 года, правительство Казахстана возглавлял Аскар Мамин.

Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Во вторник, 4 января, митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полиция применила против них светошумовые гранаты и вытеснила за пределы площади.

В результате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области страны с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года.