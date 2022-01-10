Токаев обсудил ситуацию в Казахстане с главой Евросовета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили текущую ситуацию в республике. В ходе беседы Токаев подчеркнул, что власти страны не используют силу против мирных демонстрантов. Казахстанский лидер назвал состоявшийся разговор «продуктивным».

Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности, — подчеркнул президент Казахстана.

Productive conversation with @eucopresident Charles Michel today. Updated on situation in #Kazakhstan . We faced unprecedented act of aggression and assault on our statehood, and took urgent measures to restore constitutional order and rule of law. pic.twitter.com/2JC8UOfhie — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 10, 2022

Ранее Токаев во время онлайн-саммита ОДКБ заявил, что Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в стране, однако эти действия пресекались. Как отметил Токаев, беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а все боевые действия координировались из одного центра.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.