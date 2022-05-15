The Economist: на Украине заявили о «критическом» ударе по экономике страны

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что экономику страны ждёт критический удар из-за приостановки морского экспорта. Он добавил, что украинскому руководству будет очень сложно перенести затяжной конфликт с Москвой. Он пояснил, что если специальная операция России не завершится в ближайшие три-четыре месяца, то в стране могут резко повысить налоги и сократить расходы, пишет журнал The Economist.

Приостановка всего морского экспорта на Украине станет критическим ударом для экономики страны. Если специальная операция затянется на три-четыре месяца, потребуются болезненные меры, — рассказал Марченко.

Отмечается, что в 2022 году, согласно прогнозам, ВВП Украины сократится на 45%. Чиновник указал на то, что каждый месяц специальной операции обходится Киеву в пять процентов ВВП.

Бывший руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury’s, бизнесмен Джастин Кинг ранее заявил, что в стране из-за инфляции на фоне санкций против России заканчивается «золотой век» дешёвой еды. Он добавил, что расходы на еду начнут расти, а семейный бюджет в Британии потребует корректировок. Он признал, что ретейлеры не смогут защитить покупателей от роста цен.