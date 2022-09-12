Telegraph: в Британии из-за смерти королевы вырос спрос на черные галстуки Telegraph: в Лондоне вырос спрос на черные галстуки перед прощанием с Елизаветой II

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Ряд магазинов в Лондоне столкнулся с резким ростом спроса на черные галстуки. Это происходит в преддверии церемонии публичного прощания с королевой Елизаветой II и ее похоронами. Об этом пишет британская газета Telegraph.

По информации издания, в компании Turnbull & Asser, чьи рубашки носит король Карл III, портные шьют исключительно черные галстуки на фоне продолжающегося рост спроса на этот предмет гардероба. Также уточняется, что 12 сентября почти все черные галстуки были распроданы во флагманском магазине компании практически с самого утра.

По словам менеджера магазина Джеймса Кука, в этот раз спрос на черные галстуки заметно выше, чем это было после смерти принцессы Дианы или супруга Елизаветы II принца Филиппа.

Об аналогичном спросе рассказали и другие производители престижной одежды.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании.