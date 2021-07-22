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Талибы заявили о контроле почти 100% границ Афганистана

15:11, 22 июля 2021
Фото: x99/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) контролируют около 90% границ Афганистана. Об этом заявил РИА Новости представитель талибов Забиулла Муджахед.

Речь идёт о границах Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских военных. Активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против победы одной из сторон в конфликте. По его словам, если такое произойдёт, это будет хрупким и временным решением. Министр подчеркнул, что необходимо создать политический диалог в Афганистане, в котором могли бы могли участвовать этнические, политические и иные группы. Это должно привести к урегулированию ситуации.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко сообщил, что северные провинции Афганистана превращаются в новую горячую точку. Это связано с активностью террористов у границ с Таджикистаном.

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