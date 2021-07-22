МИД России заявил об активности террористов у границы с Таджикистаном

Северные провинции Афганистана превращаются в новую горячую точку. Это связано с активностью террористов у границ с Таджикистаном. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) практически полностью контролируется граница с Таджикистаном.

Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России) и отделения «Аль-Каиды» (запрещено в РФ), — отметил Руденко.

По его мнению, в регион стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против победы одной из сторон в конфликте. По его словам, если такое произойдёт, это будет хрупким и временным решением. Министр подчеркнул, что необходимо создать такой политический диалог в стране, чтобы в нём могли участвовать этнические, политические и иные группы. Это должно привести к урегулированию ситуации.

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия располагает данными о сотрудничестве США с террористами ИГ.