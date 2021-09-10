Талибы осуждали теракт 11 сентября в США 20 лет назад

Сторонники радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявили о том, что осуждали теракт 11 сентября в США и выступали с готовностью помочь в расследовании. Об этом заявил представитель талибов Сухейль Шахин в интервью пакистанскому телеканалу GEO TV. Он напомнил, что после данного события была созвана пресс-конференция, где представители движения выразили намерение начать сотрудничество в выявлении «закулисных виновников».

Я напомню, что мы осудили этот инцидент. Заиф тогда был послом в Пакистане, а я помощником. Мы созвали пресс-конференцию и осудили этот инцидент. Мы сказали, что будем сотрудничать, чтобы выявить настоящих закулисных виновников, — сказал Шахин.

По его словам, талибы просили решить этот вопрос путём диалога, не вторгаясь на территорию Афганистана, однако этого не произошло. Он отметил, что американцы оккупировали их страну, используя современное оружие.

Тогда здесь было более 150 тысяч солдат их и их союзников. Но результатом стало то, о чём мы и предупреждали 20 лет назад. <…> При поддержке народа мы отвоевали свою свободу, — рассказал представитель талибов.

Шахин также подчеркнул, что тогда «Талибан» был «застигнут врасплох» этими терактами в США, организованными «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), и не знал о них заранее.

Ранее стало известно, что организаторы теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года готовили альтернативные планы нападения. Об этом рассказал бывший замглавы МИД РФ Андрей Фёдоров. По его словам, он общался с информированным источником и тот ему сообщил, что террористы планировали нападение за год до трагедии.

Теракт 11 сентября 2001 года был спланирован и подготовлен основателем террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамой бен Ладеном. Четыре угнанных членами организации самолёта должны были врезаться в ключевые здания Соединённых Штатов. Два из них смертники направили в здания ВТЦ. Жертвами этого крупнейшего в истории теракта стали почти три тысячи человек, а само происшествие в США назвали национальной трагедией.