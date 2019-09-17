Первым лицам Таджикистана и Киргизии 17 сентября придётся заниматься дипломатическим урегулированием вооружённого конфликта, который произошёл на рубежах двух стран. В результате инцидента, который разгорелся на неописанном участке киргизско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области, погибли военнослужащие с обеих сторон. В обострении ситуации власти республик винят друг друга. В экспертной среде напоминают, что обострение имеет некоторое значение и для России.

Между председателем Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Раджабали Рахмонали уже состоялась серьёзная телефонная беседа. 17 сентября премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл на границу с Таджикистаном, где произошёл инцидент.

Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия мер по обеспечению безопасности жителей приграничных районов и поручил усилить охрану государственной границы. Глава правительства особо отметил, что кыргызская сторона будет строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне, — говорится в сообщении пресс-службы киргизского правительства.

Сообщается, что власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта.

По сообщениям из Бишкека, в результате перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана погиб один киргизский пограничник. Ещё шесть киргизских военнослужащих получили ранения. В распространённом сообщении ГПС говорится, что из-за стрельбы из гранатомётов, «произведенной таджикской стороной во время пограничного инцидента, погиб прапорщик ГПС». Отмечается, что состояние нескольких военнослужащих оценивается как тяжёлое. В настоящее время в зоне конфликта не наблюдается скопления граждан Киргизии и Таджикистана, однако, как отмечают СМИ, ситуация остаётся достаточно напряжённой.

Семиряга/РИА Новости

По версии официального Бишкека, конфликту предшествовало строительство таджикской стороной некого военного объекта на спорной территории. Строительство в этом районе власти Киргизии признают и за собой. В Бишкеке отмечают, что ранее даже состоялись переговоры пограничных представителей двух стран, на которых было принято решение прекратить строительные работы сторонами.

Но несмотря на достигнутые договорённости, вопреки требованиям пограничников граждане Таджикистана продолжили работы. В ответ на действия таджикистанцев строительные работы продолжил и гражданин Кыргызстана. Около 19:30 таджикские военнослужащие в агрессивной форме потребовали от кыргызстанца остановить строительство, завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку, — сообщили в ГПС.

В Таджикистане сообщают о нескольких погибших военнослужащих. По таджикской версии, киргизская сторона «действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250–300 человек». Как гласит официальное сообщение ГКНБ, после этого они прибегли «к провокационным действиям и в 19:00 часов открыли огонь в сторону невооружённых граждан». Таджикистан предъявляет своему соседу встречное обвинение: по его мнению, граждане Киргизии занимались строительством неизвестного объекта на спорной территории, что якобы вызвало возмущение жителей махалли Бахор.

Конфликт, на самом деле, продолжается уже два дня. 14 сентября появились данные о строительстве таджикскими рабочими объекта в том месте, где село Максат Лейлекского района граничит с селом Овчу-Калача Республики Таджикистан. После того как ситуация начала привлекать внимание местных жителей, в Душанбе заявили, что Киргизия сама занимается созданием контрольно-пропускного пункта на трассе, соединяющей Исфаринский район с селом Ворух. Источником для конфликта по-прежнему служит незаконченный процесс делимитации и демаркации границы между Киргизией и Таджикистаном. На сегодняшний день соседи утвердили линию прохождения рубежа длиной 519 км. Всего протяжённость границы между странами составляет 970 км.

В экспертной среде видят тревожные признаки в возникшей ситуации. Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов отмечает, что ближайшие союзники России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) десятки лет не в состоянии решить пограничные проблемы. При этом аналитик напоминает, что в обеих странах дислоцированы крупные российские военные базы. Обстановка усиливает нервозность с обеих сторон, заключает Дубнов.