Свыше 4 тысяч военнослужащих ОДКБ начнут учения на границе с Афганистаном

Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2021» проведут на территории Таджикистана три учения, в которых задействуют четыре тысячи человек и более 500 единиц техники. Об этом ТАСС сообщили в объединённом пресс-центре учений..

Будут проведены учения «Эшелон», во время которых отработают организацию материально-технического обеспечения. В ходе спецучения «Поиск» отработают организацию разведки в интересах проведения операции. На учениях «Взаимодействие — 2021» будет налажена локализация приграничного вооружённого конфликта, связанного с попытками проникновения террористов.

Четыре тысячи человек и более 500 единиц техники примут участие в учениях <...>, проводимых в Таджикистане на полигонах Момирак и Харбмайдон, — говорится в сообщении объединённого пресс-центра.

В манёврах примут участие воинские контингенты всех шести государств — членов ОДКБ. Также задействованы формирования сил специального назначения и заинтересованных министерств и ведомств.

Ранее сообщалось, что следующий саммит ОДКБ состоится в Ереване во второй половине 2022 года. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась после сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на котором стороны обсуждали ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом.

Он подчеркнул, что соответствующее решение прописано в декларации, принятой по итогам саммита организации в Душанбе.

Саммит лидеров ОДКБ состоялся 16 сентября в Душанбе. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Они обсудили вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму, а также затронули ситуацию в Афганистане.