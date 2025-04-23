СВР обвинила Запад в попытке грубо переписать историю Нарышкин: Запад пытается отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

В канун празднования 80-летия Великой Победы Запад настойчиво пытается грубо переписать историю, сообщили в пресс-бюро СВР России. В Службе внешней разведки считают, что на Западе отрицают решающую роль Советского Союза в разгроме фашизма и пытаются вложить в умы граждан стран СНГ чуждые принципы и понятия.

В Москве 21–23 апреля прошла встреча руководителей ветеранских организаций спецслужб стран СНГ. Ее участники возложили цветы к скульптурной группе «Отечество, доблесть, честь» в штаб-квартире СВР и мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» около Кремлевской стены. С представителями ветеранских организаций встретился директор СВР Сергей Нарышкин.

Он сделал акцент на том, что эта работа чрезвычайно важна именно сейчас, в канун празднования 80-летнего юбилея Великой Победы, когда Запад пытается грубо и настойчиво переписать историю, отрицать решающую роль СССР в разгроме фашизма, вложить в умы граждан стран СНГ совершенно чуждые принципы и понятия, — говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Ранее Нарышкин заявил, что во многих западных странах строят планы по срыву торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы. По его словам, доходит до того, что в одной из прибалтийских стран планируют «уничтожить воинские захоронения солдат, офицеров Красной армии».