Суровый китаец на мюнхенском шабаше Весьма символично, что после Мюнхена Ван И ждут в Москве

Фото: Jiang Han/XinHua/Global Look Press

Ван И

17 февраля открывается традиционная Мюнхенская конференция по проблемам безопасности. Впрочем, традиционной эта конференция обещает оставаться только по названию. На деле же собирающиеся первые персоны коллективного западного истеблишмента, включая Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, намереваются устроить эдакое безапелляционное судилище над «агрессивной Россией», отбросив свойственный раньше таким представительным форумам дискуссионный стиль. И пусть и прежде этот стиль обсуждения был скорее показным, но все же оставлял некое поле для высказывания иногда полярных мнений. Но ныне не те времена. Мюнхен не место для дискуссий!

Естественно, российскую делегацию на такой готовящийся проукраинский шабаш не пригласили, хотя в Кремле заранее дали понять, что в любом случае такое приглашение было бы отвергнуто. Зато на конференции ожидаются наши оппозиционные звезды в вечном изгнании. Современные Герцены и Мартовы. В частности, гражданин нескольких стран Гарри Каспаров и резидент Швейцарии Михаил Ходорковский.

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look press Гарри Каспаров

Не исключено, что из них начнут лепить некое российское правительство в эмиграции. И в Мюнхене им дадут возможность устроить презентацию такого безнадежного предприятия. Известно, что нынешние политические релоканты неоднократно собирались по разным европейским столицам. Но специфические нравы — ревность в отношении иных братьев и сестер, охваченных духом ненависти к бывшему отечеству, неумение работать в команде и вздорность — мешали им договориться.

Не исключено, что на этот раз в Мюнхене их построят, объявив о намеченной эмигрантской иерархии. И хоть проекты имени Гуайдо и Тихановской де-факто полностью провалились, как полагают некоторые мыслители, создание антироссийского правительства в изгнании может иметь вполне себе финансовую подоплеку.

Именно очередным самозванцам постараются передать на «передержку» российские активы, которые пока заморожены и которые с юридической точки зрения трудно присвоить, не обрушив правовые основы современного западного общества. А так средства передаются как бы признанному «демократическому российскому обществу». Ну а потом с конфискованными деньгами можно будет делать все, что только заблагорассудится.

Можно предположить, что задуманный мюнхенский спектакль должен еще больше эмоционально накрутить ситуацию вокруг готовящегося на сессии Генассамблеи ООН голосования по очередной антироссийской резолюции по Украине по случаю года проведения СВО. Поставлена ведь цель собрать максимальное число голосов «за». Дабы укрепить впечатление о полной изоляции России в мире.

Но там же, в Мюнхене, ожидается гость, который не слишком вписывается в заранее объявленный сценарий. Это Ван И — бывший министр иностранных дел Китая, а ныне, как утверждают, ближайший советник Си Цзиньпина по иностранным делам. Конечно, важно, что суровый китаец заявит с трибуны конференции. Но еще важнее, какие переговоры он уполномочен проводить в кулуарах. Как принято говорить, на полях форума.

Весьма символично, что после Мюнхена Ван И ждут в Москве. А потому он не только, видимо, поделится собственными впечатлениями от контактов с западными коллегами, но, возможно, передаст от них какое-то послание российскому руководству. Ну а главным итогом его вояжа в Европу должно стать решение о давно ожидающемся визите в Россию самого Си Цзиньпина.

Впрочем, и в Мюнхене возможны сюрпризы.