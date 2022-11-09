Суперкомпьютер вычислил дату конца света Суперкомпьютер World One: конец человеческой цивилизации наступит к 2050 году

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Суперкомпьютер World One, предназначенный для создания прогнозов цивилизационных закономерностей, пришел к выводу, что крах человеческой цивилизации произойдет к 2050 году. По мнению машины, созданной в 1970-х годах по заказу Римского клуба, причиной конца света станет человеческая деятельность, в том числе загрязнение окружающей среды и его последствия. Об этом пишет британское издание The Daily Star.

Примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать, — гласит прогноз.

При этом ситуацию не исправит даже переход на экологичные средства транспорта и контроль за рождаемостью.

Как напоминает СМИ, в прогнозе суперкомпьютера на 2020 год сообщалось, что состояние планеты к этому моменту станет «крайне критическим».

Ранее журнал Nature Food опубликовал исследование американских ученых, согласно которому население Земли сократится на 5 млрд человек в случае, если между Россией и США произойдет конфликт с применением ядерного оружия. При этом непосредственно от его применения погибнет лишь малая доля из этого числа; большинство же умрут от голода, потому что последствия ядерных взрывов сделают планету непригодной для сельского хозяйства на годы вперед.

Также учёные выяснили, в каком месте на Земле лучше всего переждать коллапс. По их мнению, если действительно случится апокалипсис, то строить бункер лучше в Новой Зеландии.