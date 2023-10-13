Сухогруз с зерном с Украины столкнулся с судном из России в Мраморном море

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В Мраморном море столкнулись два сухогруза с зерном, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в Генеральном управлении береговой охраны Турции. Как отмечается, один из них шел из украинского порта Измаил в Валенсию, другой — из российского порта Кавказ в израильский Ашдод.

122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара в Мраморном море с сухогрузом ASOMATOS длиной 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод, — говорится в сообщении.

По данным агентства, первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе — под флагом Панамы. О пострадавших и каком-либо экологическом ущербе не сообщается.

Ранее сухогруз New Legend, следовавший из России в Малайзию, столкнулся с контейнеровозом у причала Ахыркапы в Мраморном море. Одно судно шло под флагом Гонконга, другое — под португальским. В результате аварии также никто не пострадал, ущерб окружающей среде не нанесен.

До этого с неполадками столкнулся сухогруз, следовавший из Турции на Украину. Его отбуксировали из пролива Дарданеллы. По имеющимся данным, на корабле произошла поломка руля. Известно, что корабль ходит под флагом Камеруна и направлялся в порт Измаил.