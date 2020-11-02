Судьбу пророссийского Додона и Приднестровья решит Ренато Усатый

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии подвела итоги первого тура президентских выборов. По результатам голосования лидирует экс-премьер Майя Санду, конкуренцию на втором этапе ей составит действующий президент Игорь Додон. Шансы последнего на победу всё меньше, и это всерьёз ставит вопрос о будущем курсе республики и отношениях официального Кишинёва с Москвой.

Согласно данным молдавской ЦИК Молдавии, Майя Санду, выдвинувшая свою кандидатуру от проевропейской партии «Действие и солидарность», получила 36,16% голосов, в то время как президент Игорь Додон, поддерживаемый пророссийской Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) 32,61%. Поскольку ни один из претендентов на президентское кресло не набрал абсолютного большинства (50% + 1 голос), в республике состоится второй тур голосования, уже назначенный на 15 ноября.

Санду и Додон и ранее боролись за пост главы государства в 2016 году, на первых в истории страны всенародных выборах. Тогда действующий президент обошёл соперницу в первом туре на 9%, а во втором — всего на 4,2%. Примечательно, что явка на голосование и четыре года назад, и на этот раз, относительно невысокая, 50% и 40% соответственно. Этому есть объяснение: Молдавия является парламентской республикой, и, несмотря на постоянное присутствие того же Додона в медийном пространстве, президент в стране обладает не столь обширными полномочиями.

Впрочем, это не отменяет значимости фигуры президента для общего курса страны. Додона принято считать сторонником Кремля, в то время как Санду, не отвергая сотрудничества с Москвой, делает ставку на чёткий прозападный курс, и её вероятная победа вполне может вывести Молдавию из российской орбиты.

В этих условиях возрастает роль Ренато Усатого, набравшего в первом туре нынешних выборов 16,9%. Он выдвигался от «Нашей партии» (НП), тяготеющей к России и с недоверием смотрящей на Европу. Такие партийные установки, казалось бы, играют на руку Додону, однако не факт, что электорат Усатого во втором туре перейдёт к действующему президенту. У председателя НП давние счёты с молдавским руководством, инициировавшим несколько уголовных дел, даже вынудивших его покинуть страну.

Однако и Санду, учитывая евроскептицизм «Нашей партии» на однозначную поддержку от сторонников Усатого рассчитывать не стоит. Хотя они могут оказать её по крайней мере с целью не допустить к власти Додона.

Майя Санду facebook.com/pg/maia.sandu

Как отметил в разговоре с NEWS.ru молдавский политолог Игорь Тулянцев, итоги прошедшего голосования свидетельствуют о снижении доверия к действующему президенту, и причина — в его противоречивом поведении.

Традиционно в первых турах побеждают левые кандидаты или политики, позиционирующие себя как пророссийские, промолдавские. В этот раз всё оказалось настолько плохо, что Додон проиграл. Но если исходить из логики его действий, то это объяснимо. Додон главной своей целью провозгласил дружбу с Россией, борьбу с унионизмом (движение за объединение Молдавии и Румынии. — NEWS.ru), олигархами. И всё то время, что он был президентом, мы видели, как его фракция «боролась» с олигархами в парламенте, голосуя с ними за одни и те же законы, сам Додон встречался с Владом Плахотнюком и брал у него «кульки». Когда он «сражался» с унионизмом, в стране проходили регистрацию унионистские партии, а поддержка соответствующих настроений выросла с 10% до 30%. Что касается дружбы с Москвой, то при Додоне популярность пророссийского курса Кишинёва снизилась с 60% до 40%. Игорь Тулянцев политолог и глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» политолог и глава молдавского общественного совета «За свободную Родину»

С действиями президента связан и рост поддержки Усатого, отмечает эксперт, — за него выступает пророссийский электорат, перед которым Додон себя дискредитировал.

При этом, если во втором туре победит Майя Санду, ждать серьёзных сиюминутных внешнеполитических шагов во внешней политике не стоит, считает Тулянцев. Изменится, в первую очередь, риторика официального Кишинёва, но это предсказуемо: экс-премьер не скрывает, что намерена сотрудничать с Румынией, Украиной и Евросоюзом, а с Россией — по остаточному принципу. Однако на практике основные решения в Молдавии определяются парламентом и правительством, и от их состава в наибольшей степени зависит возможная смена курса.