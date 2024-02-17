Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве

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Суд в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн, информирует телеканал CNN. Помимо этого, политику на три года запретят работать сотрудником или директором любой корпорации Нью-Йорка или другого юридического лица штата, добавил канал. Трампу на такой же срок запретили подавать заявки на кредиты в любые финансовые учреждения, уточнили журналисты.

Суд пришел к выводу, что обвиняемые, скорее всего, продолжат свои мошеннические действия, если суд не предоставит значительный судебный запрет, — приводит CNN слова судьи Артура Энгорона.

Он также приговорил сыновей Трампа Дональда-младшего и Эрика к выплате штрафов в размере по $4 млн каждого за свою личную прибыль от мошенничества отца. Им запретили в течение двух лет занимать посты директоров любой нью-йоркской корпорации. Двум экс-руководителям Trump Organization навсегда отказано в праве управлять финансами нью-йоркских предприятий. Адвокат Дональда Трампа намерен обжаловать это решение.

Политический аналитик Павел Шипилин ранее допустил, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США ему могут помешать провести переговоры России и Украины. Главным препятствием может стать военно-промышленный комплекс Штатов, указал эксперт.