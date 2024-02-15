Аналитик раскрыл, что может помешать Трампу провести переговоры с Россией Аналитик Шипилин: ВПК США помешает Трампу провести переговоры Украины и России

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США ему могут помешать провести переговоры России и Украины, считает политический аналитик Павел Шипилин. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что главным препятствием может стать военно-промышленный комплекс США, который является существенной отраслью для американской экономики.

Трамп не сможет устоять перед соблазном сохранить европейский рынок. Появятся какие-то ритуальные попытки договориться с Путиным, но у американского ВПК мощное лобби. Поэтому Трампу просто не дадут прекратить этот пир во время чумы, — заявил политолог.

По его словам, сами переговоры между Россией и Украиной являются бессмысленными. Эксперт пояснил, что проблема заключается в позиции стран НАТО, которые проводят милитаризацию вблизи российских границ. Шипилин считает, что переговоры должны проходить с участием крупных европейских государств.

С Украиной мы бы как-то договорились или справились. Вся проблема, естественно, в Америке, —заключил аналитик.

Ранее Bloomberg писал, что в случае победы на президентских выборах Трамп принудит Украину начать мирные переговоры с Россией. Миллиардер также рассчитывает сократить обязательства страны перед некоторыми членами НАТО.