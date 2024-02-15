Трамп планирует угрозой добиться от Украины начала переговоров с РФ Bloomberg: Трамп инициирует переговоры РФ и Украины в случае победы на выборах

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В случае победы на президентских выборах экс-глава Белого дома Дональд Трамп принудит Украину начать мирные переговоры с Россией, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Миллиардер также рассчитывает сократить обязательства страны перед некоторыми членами Североатлантического альянса.

Переговоры лидеров РФ и Украины советники Трампа планируют провести вскоре после итогов президентской гонки. Кандидат на пост главы Белого дома хочет пригрозить Киеву прекращением военной помощи, чтобы добиться начала дипломатического урегулирования конфликта.

В планы Трампа также входит корректировка 5-й статьи договора стран НАТО, предполагающей коллективную защиту членов Альянса в случае нападения. Она будет применяться только к тем странам, которые в должной мере выполняют поставленные цели по расходам на оборону.

Ранее Трамп заявил, что страны — партнеры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины. Иначе, по его словам, Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место. Бывший хозяин Белого дома также напомнил о его заслуге в усилении НАТО в последние годы. Это признают даже оппоненты в лагере демократов, констатировал политик.