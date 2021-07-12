Стрельба произошла у восточных ворот аэропорта Кабула

У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Других подробностей инцидента пока
Два взрыва
Президент США Джо Байден, комментируя события, заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ. Американский лидер заверил, то военные США выполнят свою миссию и проведут эвакуацию граждан из Афганистана.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики организации «Талибан» (запрещена в России) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.