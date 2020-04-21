Страны G20 договорились о мерах продовольственной безопасности

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Страны Большой двадцатки обязались принять меры по защите продовольственной безопасности на фоне пандемии коронавируса, ограничений и мирового экономического кризиса.

Страны, включая Россию, США, Китай и крупнейшие государства Европы, договорились не создавать «ненужных барьеров для торговли» при введении ограничений по COVID-19.

В нынешних сложных условиях мы считаем важным предотвратить дефицит продуктов при перебоях в цепочках поставок, которые могут усугубить проблему отсутствия продовольственной безопасности, а также риски для питания и экономические потери, - цитирует заявление Reuters.

По информации издания, о мерах договорились министры торговли стран G20 на онлайн-совещании 21 апреля.

Как писал NEWS.ru, многие эксперты, политики и организации уже назвали пандемию COVID-19 крупнейшим социальным и экономическим кризисом после Второй мировой войны. Китайская экономика столкнулась со снижением ВВП впервые с 1992 года. Нефтяные цены обновляют исторические минимумы.