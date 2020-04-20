Из-за коронавируса экономика Китая впервые с 1992 года показала снижение

По итогам первого квартала 2020 года ВВП Китая упал на 6,8%, китайская экономика впервые с 1992 года показала снижение. Несмотря на такой небывалый удар, власти страны уверены, что смогут преодолеть возникшие сложности.
Об этом заявил директор общего экономического отдела Государственного комитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн,
По его мнению, пандемия коронавируса стала беспрецедентным испытанием для экономики Китая. Правительству пришлось заплатить определённую цену. Жизнь и здоровье людей не имеют цены, поэтому краткосрочные экономические трудности — оправданная плата, считает Пэнчэн.
Чиновник убеждён, что опираясь на свой огромный внутренний рынок, страна сможет преодолеть возникшие временные трудности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавирусной инфекции среди прочего обнажила слабости экономической глобализации, писал NEWS.ru.
На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались. С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 983 случая коронавируса. За весь период умерли 363 пациента, выздоровели 3303 человека.
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