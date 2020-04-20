Из-за коронавируса экономика Китая впервые с 1992 года показала снижение

Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Туристы из России, отправившиеся в духовный тур в Индию, потратили все свои денежные средства и решили провести остаток введённого в стране карантинного режима на священном холме Аруначала. Поднимающихся на вершину иностранцев заметили жители города Тируваннамалай и сообщили об этом в полицию.

Из-за ограничительных мер подъём на холм запрещён, полицейским удалось отследить перемещения пары с помощью дрона. 28-летнего Виктора Максутова и его 29-летнюю супругу Татьяну Симонаеву вывели с холма лесники и правоохранители,...