Экономика

МИД Японии: экономика столкнулась с тяжелейшим кризисом со времён войны

07:45, 20 апреля 2020 27
Тосимицу Мотэги Тосимицу Мотэги Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/GlobalLookPress

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги оценил экономический кризис в Японии и во всём мире, который произошёл на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Глава МИД подчеркнул, что экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времён войны и его влияние невероятно серьёзное.

Влияние на мировую экономику и на экономику Японии невероятно серьёзное, мировая экономика столкнулась с самым тяжёлым кризисом за весь послевоенный период, — привели слова Тосимицу Мотэги в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что больше половины японцев не одобрили меры властей по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке населения во время пандемии. Почти 70% возмутились тем, что власти выдали всего по две медицинские маски на каждого жителя. Однако выплаты в размере 100 тысяч иен одобрили большинство японцев.

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