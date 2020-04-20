МИД Японии: экономика столкнулась с тяжелейшим кризисом со времён войны

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Сенатор-республиканец Билл Кэссиди и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес предложили выделить в следующем пакете антикризисных мер $500 млрд на восстановление тех штатов, которые наиболее пострадали от последствий пандемии COVID-19.

Пандемии COVID-19, возможно, не знакомо понятие границ штатов, но она, безусловно, поразила некоторые штаты и регионы сильнее, чем другие, — процитировали сообщение сенаторов в ТАСС. Проект, которые предложили сенаторы, предполагает,...