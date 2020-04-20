МИД Японии: экономика столкнулась с тяжелейшим кризисом со времён войны

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги оценил экономический кризис в Японии и во всём мире, который произошёл на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Глава МИД подчеркнул, что экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времён войны и его влияние невероятно серьёзное.
Влияние на мировую экономику и на экономику Японии невероятно серьёзное, мировая экономика столкнулась с самым тяжёлым кризисом за весь послевоенный период, — привели слова Тосимицу Мотэги в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что больше половины японцев не одобрили меры властей по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке населения во время пандемии. Почти 70% возмутились тем, что власти выдали всего по две медицинские маски на каждого жителя. Однако выплаты в размере 100 тысяч иен одобрили большинство японцев.