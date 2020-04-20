Больше половины японцев не одобрило меры властей в связи с пандемией

Больше половины жителей Японии (53%) не одобрило правительственные действия по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке населения во время пандемии.
Также негативно японцы (68%) отнеслись к решению властей о выдаче двух медицинских масок на каждого жителя страны,
При этом половина респондентов положительно оценило финансовую помощь в размере 100 тысяч иен ($926), а подавляющее большинство (83%) одобрило введение в стране режима ЧС.
Как писал NEWS.ru ранее, власти Японии сочли процесс выявления нуждающихся и подтверждения уровня их доходов слишком долгим и решили заплатить всем жителям страны по 100 тысяч иен.
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