Больше половины японцев не одобрило меры властей в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/e4152f68-82aa-11ea-8435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Больше половины жителей Японии (53%) не одобрило правительственные действия по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке населения во время пандемии.

Также негативно японцы (68%) отнеслись к решению властей о выдаче двух медицинских масок на каждого жителя страны, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос японского издания «Mainichi».

При этом половина респондентов положительно оценило финансовую помощь в размере 100 тысяч иен ($926), а подавляющее большинство (83%) одобрило введение в стране режима ЧС.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Японии сочли процесс выявления нуждающихся и подтверждения уровня их доходов слишком долгим и решили заплатить всем жителям страны по 100 тысяч иен.