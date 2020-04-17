Власти Японии раздадут всем жителям по $1000

https://static.news.ru/photo/e4e91008-8197-11ea-bba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Все граждане Японии получат по 100 тысяч иен ($926) в качестве господдержки на время пандемии коронавируса. Власти страны сочли процесс выявления нуждающихся и подтверждения уровня их доходов слишком долгим и решили, что заплатить всем — более верное решение.

Власти ещё прорабатывают детали программы выплат и рассчитывают начать их как можно скорее, — цитирует Bloomberg секретаря японского кабмина Ёсихидэ Сугу.

Всего правительство Японии выделило уже 108,2 трлн иен на поддержку экономики в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, премьер Японии Синдзо Абэ заявил о введении на всей территории страны режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Он будет действовать до 6 мая. В настоящий момент принудительного ограничения передвижения в Японии нет. Ранее режим ЧП был введён в семи префектурах, где проживают около 44% населения Японии. Всего страна разделена на 47 префектур.

В настоящий момент в Японии от коронавируса скончались 178 человек. Общее число заболевших составляет больше 9 тысяч человек.