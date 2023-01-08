Столтенберг призвал Эрдогана поторопиться с принятием Швеции в НАТО

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом как можно скорее ратифицировать заявку Швеции на вступление в Альянс. По его мнению, время для этого пришло. Генсек сообщил телеканалу SVT, что он обсудил данный вопрос с турецким лидером в ходе встречи в Стамбуле.

Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и турецким руководством, — сказал Столтенберг.

Он при этом не стал уточнять, был ли озвучен властям Турции какой-то конкретный временной период, за который должна произойти ратификация заявки.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Он добавил, что в случае победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в июне следует поднять вопрос о членстве страны в Альянсе. По его словам, Анкара до сих пор не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию. Бывший соратник Трампа отметил, что в случае недопонимания между Киевом и Западными странами в следующие 12 месяцев негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами конфликта.