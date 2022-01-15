Столтенберг объяснил, почему НАТО не выведет войска из стран-членов Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не согласится на вывод войск из стран, присоединившихся к блоку после 1996 года. Внутри Альянса это сделало бы их своего рода членами второго сорта, отметил он в беседе с телеканалом CBC.

Конечно же, мы также не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех тех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Это, по сути, будет означать, что половина наших членов не сможет быть защищена войсками НАТО, — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что подобный шаг невозможен, в Альянсе никого не будут делать своего рода членами второго сорта.

Ранее стало известно, что НАТО готова «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой, заявил Йенс Столтенберг. По его мнению, конкретные параметры ограничения ракетных вооружений РФ и НАТО не должны обсуждаться публично, поскольку это сократит пространство для переговоров.