Столтенберг: НАТО решило привести в действие планы альянса по обороне

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Новые антироссийские санкции в связи с проведением спецоперации РФ на Украине будут приняты 24 февраля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он раскритиковал решение президента России Владимира Путина и призвал Москву немедленно вывести войска с украинской территории, сообщает РИА Новости.

В качестве следующего шага мы в тесной координации с международными партнёрами в НАТО и в Евросоюзе уже сегодня примем новые санкции. Хорошо, что мы так обстоятельно подготовились, — сказал Шольц....