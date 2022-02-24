Столтенберг: НАТО решило привести в действие планы альянса по обороне
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:42, 24 февраля 2022
Йенс СтолтенбергФото: nato.int
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе приняли решение привести в действие планы по обороне. Сообщается, что НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. Об этом Столтенберг заявил на внеочередном заседании Североатлантического совета. Генсек добавил, что у НАТО нет намерений развернуть силы альянса на Украине.
Cтраны НАТО решили привести в действие планы альянса по обороне, — заявил он.
В НАТО ранее осудили действия России на территории Украины. Там призвали РФ немедленно прекратить военные действия и вывести силы с территории Украины. Накануне премьер Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание глав стран-участниц НАТО для обсуждения ситуации. Он назвал происходящее «катастрофой для континента».