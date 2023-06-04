Столтенберг рассказал, кто на самом деле помешал Швеции вступить в НАТО Столтенберг заявил о выполнении Швецией требований Турции для вступления в НАТО

Фото: NATO Press Office/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Швеция выполнила требования Турции для вступления в НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Столтенберга, которые приводит ТАСС, вступлению страны в военный блок пытались помешать организаторы демонстраций в Швеции, и хотя свобода собраний и мнений должна быть защищена, это создало трудности.

Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы, — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО договорился с Эрдоганом, что следующее заседание с участием Швеции состоится 12 июня. Столтенберг также отметил, что у Турции еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что обсуждал вопрос вступления Швеции в НАТО в телефонном разговоре с Эрдоганом, в котором поздравил турецкого коллегу с переизбранием на новый срок. Хозяин Белого дома также сообщил, что Эрдоган по-прежнему хочет договориться с Вашингтоном о поставке партии истребителей F-16, на что пока не дали согласия в конгрессе. Байден отметил, что вскоре собирается вновь переговорить с Эрдоганом на тему Швеции.