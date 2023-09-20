Стало известно, смогут ли системы ПВО отразить атаку астероидов на Землю Военэксперт Суконкин: любые ПВО окажутся бессильными против астероидов

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Человечество на данном этапе своего развития беззащитно перед угрозой столкновения астероида с поверхностью Земли, системы ПВО США и России не смогут справиться с такими космическими объектами, заявил в беседе с NEWS.ru Алексей Суконкин. Он пояснил, что ни одни системы ПВО не смогут даже захватить идущую на землю цель в виду ее большой скорости.

Все существующие в мире системы ПВО и ПРО предназначены для поражения целей в воздушном пространстве. Их максимум — поражение спутников. <...> Скорее всего, человечество, пока, беззащитно перед подобной угрозой, — сказал он.

Военэксперт добавил, что космический объект может быть диаметром 100 метров, 500 метров и даже километр. В мире на боевом дежурстве, по его словам, примерно, 100 противоракет — у России и США. Системы THAAD, С-300, С-400, «Иджис» не смогут нейтрализовать такую угрозу, поскольку они не предназначены для работы по таким целям, уточнил собеседник.

Суконкин подчеркнул, что астероид в космосе также невозможно уничтожить ядерным взрывом, поскольку в безвоздушном пространстве не может быть ударной волны, — главного поражающего фактора — которая является главным поражающим фактором.

В космосе вы не уничтожите астероид ядерным взрывом, так как в безвоздушном пространстве ударной волны — главного поражающего фактора ядерного взрыва — не может быть, — резюмировал военэксперт.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что астероид Апофис, который, по расчетам, приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние весной 2029 года, не представляет для нашей планеты опасности и столкновения опасаться не следует. По его словам, само сообщение о том, что Апофис пройдет на определенном расстоянии от планеты, уже указывает, что столкновения не будет.