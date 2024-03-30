Япония начала готовиться к войне за Тайвань Япония начала строить бомбоубежища на фоне угрозы войны за Тайвань

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В Японии одобрили программу по строительству бункеров на отдаленных островах префектуры Окинава, которые находятся в непосредственной близи от Тайваня, сообщает издание The Asahi Shimbun. Причиной тому стали опасения властей о начале войны за остров Тайвань.

В рамках подготовки к возможному конфликту, Токио уже провел ротацию некоторых видов войск — на цепи островов Нансей появились расчеты зенитно-ракетных батарей, там же размещены установки для запусков ракет. Этого властям удаленных островов показалось недостаточными, поэтому был открыт вопрос о строительстве подземных укреплений. В итоге они появятся в пяти муниципалитетах: Исигаки, Миякодзима, Йонагуни, Такетоми и Тарама. Проблема заключается в том, что эвакуацию в этих районах можно провести только воздушным и водным путем, поэтому существует вероятность, что не все мирные жители смогут вовремя добраться до эвакуационного транспорта

Не все префектуры довольны планом властей. Так, губернатор Окинавы Денни Тамаки призвал усилить работу и на дипломатическом фронте. По его словам, работа в этом направлении также важна, как и укрепление обороноспособности страны.

Ранее стало известно, что Белый дом запросил у Конгресса США 100 млн на военную помощь Тайваню. В том числе предлагается ассигновать свыше $4 млрд на создание «более свободных, открытых, защищенных и взаимосвязанных» регионов Индийского и Тихого океанов, поддерживающих американские альянсы и партнерства.