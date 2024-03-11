Белый дом просит у Конгресса США $100 млн на военную помощь Тайваню

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская администрация запросила у Конгресса США в 2025 году $100 млн на военную помощь Тайваню. Об этом говорится в проекте бюджета от Белого дома.

Это включает $2,1 млрд в качестве иностранной помощи, оказываемой на двусторонней и региональной основе, в том числе $100 млн на отдельный запрос на оказание военной помощи Тайваню, — указано в документе.

В том числе предлагается ассигновать свыше $4 млрд на создание «более свободных, открытых, защищенных и взаимосвязанных регионов Индийского и Тихого океанов, поддерживающих американские альянсы и партнерства.

Ранее Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные. В новой перспективе опущено упоминание о «мирном воссоединении». Военный бюджет увеличился более чем вдвое за 11 лет пребывания у власти председателя КНР Си Цзиньпина. 31 декабря в новогоднем обращении к нации он заявил, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является ничем иным, как исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».