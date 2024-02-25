Стало известно о новых переговорах Израиля и ХАМАС ХАМАС и Израиль сели за стол переговоров в Катаре по вопросу сектора Газа

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

В катарской Дохе стартовали переговоры по сектору Газа, в которых принимают участие делегации от Израиля и движения ХАМАС, а также представители Египта и США, сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария». По данным канала, после обсуждений в Катаре участники переговоров прибудут в Египет, где консультации продолжатся.

Отмечается, что главными вопросами диалога являются перемирие и обмен пленных, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Телеканал со ссылкой на источники также утверждает, что переговоры в Дохе и Каире станут продолжением итогов диалога, состоявшегося 23 и 24 февраля во Франции. Остальные подробности договора между сторонами не приводятся.

Ранее стали известны предварительные детали соглашения, принятого на переговорах ХАМАС и Израиля в Париже. Стороны договорились, что обменяют порядка 40 пленных на 200–300 палестинцев из тюрем Израиля.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говоря о ситуации в секторе Газа, заявил, что Израиль использует голод как оружие против жителей региона. Он также осудил дальнейшие планы Тель-Авива, подчеркнув, что они приведут к усилению конфликтных настроений на поколения вперед.