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29 июля 2025 в 10:20

Стало известно о намерениях НАТО «усилить давление» на Путина

Bloomberg: страны НАТО хотят усилить давление на Путина из-за Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государства — члены НАТО усиливают давление на президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg. По его информации, это происходит на фоне изменения отношения американского лидера Дональда Трампа к разрешению конфликта на Украине.

Журналисты отметили, что изначально хозяин Белого дома «сосредоточил свой гнев» на президенте Украины Владимире Зеленском, воспринимая его как препятствие на пути к миру. Однако в последние недели республиканец стал делать критичные заявление в адрес российского руководства.

Союзники по НАТО усиливают давление на Путина, а Германия ведет активные переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину, — отметили авторы статьи.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сроки завершения переговорного процесса по Украине будут определяться исключительно достижением целей российской спецоперации. По его словам, не Трампу и не американскому сенатору Линдси Грэму диктовать, когда Москве садиться за стол переговоров.

До этого президент США сообщил, что не хотел бы употреблять слово «ложь» по отношению к высказываниям российского лидера, касающимся ситуации на Украине. Трамп подчеркнул, что не считает уместным резко комментировать слова Путина. По его утверждению, несколько раундов переговоров были хорошими.

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