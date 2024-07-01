Стало известно, кому на Украине выгоден заговор против Зеленского Политолог Скачко: свержение Зеленского выгодно политикам и военным

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Заявление СБУ о предотвращении госпереворота на Украине — это сигнал оппонентам действующего руководства страны, сказал в беседе с NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. По его мнению, таким образом силовики дают понять, что будут жестко пресекать все попытки захватить власть, а претендентов на нее сегодня хватает.

Когда вода мутнеет, все хотят достать из нее золотую рыбку. Основания воспользоваться этой ситуацией есть у многих — и у [мэра Киева Виталия] Кличко, и у [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного, и у [бывшего президента Украины Петра] Порошенко. Есть еще и рассерженные патриоты из «Азова», «Айдара» (организации признаны в РФ террористическими, деятельность запрещена) и прочих формирований, — пояснил он.

По мнению Скачко, в стране сложилось достаточно предпосылок для возможного переворота. Эксперт напомнил, что в последние годы Украина провозгласила своей идеей борьбу с Россией — в страну «закачивались» оружие и деньги, в ней готовились кадры и выстраивалась соответствующая внутренняя и внешняя политика. Но сейчас этот фундамент рушится, считает политолог.

Вдруг изменилась международная обстановка. Запад, толкавший Украину на войну, потребовал мира. Зеленский заявил о готовности к переговорам. Это вызвало разбалансировку, поражение в умах. А главное — появилась опасность для тех людей, которые на конфликте нажили капиталы и связали с ним свое будущее. Если сейчас военная риторика в стране затихнет, то возможны турбулентность и хаос, — подчеркнул собеседник.

Служба безопасности Украины ранее заявила о задержании активистов, планировавших попытку госпереворота. По версии ведомства, они собирались устроить массовые беспорядки и захватить здание Верховной рады. При обыске у задержанных нашли оружие и боеприпасы. Всех их отправили под стражу.