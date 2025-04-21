Стало известно, когда выберут нового папу римского Эксперт МГИМО Шебалина: выборы папы пройдут через 2–3 недели со смерти Франциска

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С точностью до дня дату выборов нового папы римского назвать нельзя, рассказала в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Екатерина Шебалина, отвечая на вопрос о том, как будут выбирать понтифика после смерти Франциска. Однако известно, что конклав должен состояться между 15-м и 20-м днем с момента кончины главы церкви, уточнила она.

Таким образом, мы ожидаем выбора нового папы ориентировочно через 2–3 недели. Напомним о древней традиции, заключающейся в том, что кардиналы во время конклава находятся в закрытом помещении, не могут иметь контактов с внешним миром до тех пор, пока не будет выбран новый папа. Средний возраст тех, кто будет выбирать нового папу, — 70 лет, — указала эксперт.

Она добавила, что процедура выборов папы римского древняя и четко регламентированная, однако есть одно новшество, которое было принято предшественником папы Франциска Бенедиктом XVI.

Теперь, чтобы стать папой, кандидату необходимо набрать две трети голосов кардиналов-выборщиков. И только если никто не набирает их на 33-й или 34-й раз, то только в этом случае место отдается тому, кто набрал наибольшее количество голосов. Применительно к сегодняшнему дню коллегия кардиналов состоит из 136 кардиналов. Таким образом, новому папе нужно будет набрать не менее 91 голоса, — сказала она.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с внезапной кончиной папы римского Франциска. По словам главы государства, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви. Телеграмма Путина камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу опубликована на официальном сайте Кремля.