Стало известно, как в разных странах проходит дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/61158cea-153d-11eb-adff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bozzo/Fotogramma/Global Look Press

Московские школьники 6-11 классов в начале недели вернулись к занятиям в дистанционном режиме из-за второй волны коронавируса и увеличения числа заразившихся. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказал, как проходит обучение у их сверстников в других странах.

В канадской провинции Онтарио в нынешнем учебном году посещение школ не является обязательным. Большинство учеников решили остаться дома и заниматься синхронно с теми, кто учится в классе. Полноценно организовать уроки одновременно для учащихся в классе и дома оказалось технически невозможным. Многие ученики, которые не привыкли к такому формату, бросают занятия, передаёт «Вечерняя Москва».

В Индии школы работают не во всех городах. Так, в Дели ученикам рекомендовали онлайн-занятия. Проблема заключается в том, что у многих семей нет гаджетов, поэтому в качестве альтернативы власти предложили обучение с помощью телевизора и радио.

В Нью-Йорке в начале октября закрылись около 300 школ. Уроки проходят в онлайн-режиме. Ученики выполняют задания, делают различные проекты или смотрят видеоуроки. В Чехии школы перешли на дистанционное обучение с конца сентября. Многие преподаватели жалуются на то, что им неудобно работать в таком формате. Кроме того, некоторые образовательные заведения ещё не получили оборудование для онлайн-занятий.

В Израиле в настоящее время закрыты все школы. Дети учатся дистанционно. По данным недавнего интернет-опроса, 75% респондентов считают, что подготовка к новому учебному году в стране была недостаточной.

Ранее в Минобрнауки России заявили, что не рассматривают идею полного перевода студентов на дистанционное обучение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил замглавы ведомства Пётр Кучеренко. По его словам, есть специфические заведения, где обучение построено в таком формате, но перевод всей системы высшего образования на удалёнку невозможен.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Лидером по количеству заболевших за сутки остаётся Москва — 5478 случаев. За ней следуют Санкт-Петербург — 710 заражённых, и Подмосковье — 472. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек, писал NEWS.ru.