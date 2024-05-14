Стало известно, как далеко могут зайти ВС России на Украине Рогов: ВС России могут дойти до польской границы на Украине

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России могут дойти до польской границы в ходе специальной военной операции на Украине, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что заявления Генштаба ВСУ о смене позиций на Харьковском направлении подразумевают бегство украинских бойцов.

Происходит то, что должно происходить. Заявление генштаба ВСУ о смене позиций на Харьковском направлении не что иное, как легализация информации о бегстве ВСУ. Мы должны взять это за основу, нужно, чтобы ВСУ меняли свои позиции вплоть до русско-польской границы, — пояснил эксперт.

По словам Рогова, линия обороны Украины оказалась ненадежной. Он считает, что если она и была, то составляла не более двух километров. Эксперт добавил, что Украина рискует потерять все свои территории.

В очередной раз подтверждается, что там, где появляется [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) на передовой, эти позиции и населенные пункты будут потеряны. Так было с Авдеевкой, Артемовском и со многими другими городами. Уверен, что так будет со всем постукраинским пространством, — заключил Рогов.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что из-за массового бегства военнослужащих ВСУ из зоны активных боевых действий в Харьковской области был объявлен план-перехват. По его словам, в регионе на основных дорогах установили усиленные мобильные блокпосты. Он подчеркнул, что на многих участках дорог образовались километровые пробки, поскольку сотрудники МВД и Службы безопасности Украины проверяют у всех документы, а также досматривают автотранспорт.