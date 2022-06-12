Стало больше хаоса: Минобороны КНР оценило мир после кризиса на Украине Минобороны КНР: украинский кризис изменил международный геополитический ландшафт

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Кризис на Украине привёл к значительным изменениям геополитического ландшафта в мире. Такое мнение высказал член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре. По его мнению, в мире стало меньше безмятежности и больше хаоса. Слова китайского представителя приводит ТАСС.

В дополнение к геополитическому переходу и невиданной за столетие пандемии украинский кризис ещё сильнее изменил международный геополитический ландшафт. Теперь ещё больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать ни мирным, ни безмятежным, — сказал Вэй Фэнхэ.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине, а Европа и весь мир платят за них высокую цену. По его словам, при дальнейшем санкционном давлении жители европейских стран столкнутся с инфляцией и безработицей, а мир — с энергетическим и продовольственным кризисами.

В свою очередь, газета Washington Post сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение изыскать пути помощи России без нарушения западных санкций. Издание ссылается на неназванных чиновников Китая и США, но при этом отмечает, что американцы считают «сложным и недостаточным для России» решение проблемы.