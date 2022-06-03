WP: глава Китая поручил найти варианты помощи России в обход санкций

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Газета Washington Post сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение изыскать пути помощи России без нарушения западных санкций. Издание ссылается на неназванных чиновников Китая и США, но при этом отмечает, что американцы считают «сложным и недостаточным для России» решение проблемы.

По сведениям газеты, Пекин старается изыскать «другие благоприятные возможности», чтобы поддержать Москву в дипломатической и военной сферах. Как заявил изданию представитель американской администрации, «чего Китай пытается добиться, так это быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане».

Многие эти цели противоречат друг другу. Сложно одновременно достичь их, — сказал чиновник.

Также издание утверждает, что Москва в последние недели якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки и будто выражала при этом разочарование по поводу таких шагов со стороны Китая. При этом, по сведениям газеты, Россия призывала КНР действовать по линии совместного февральского заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина, в котором говорилось, что дружба между двумя странами «не имеет границ».

Однако руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать, — говорится в статье.

В качестве аргумента газета приводит слова официального представителя Китая, который назвал «напряжёнными» недавние консультации между Москвой и Пекином. Издание сообщает, что за последнее время Москва по крайней мере трижды обращалась к Пекину, чтобы он предложил «новые формы экономической поддержки» России. В том числе, Россия запрашивала выполнение Китаем «торговых обязательств», которые предшествовали спецоперации на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран» Запада.

Китай ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и незаконным санкциям в отношении России. Мы понимаем нынешнее сложное положение [Москвы]. Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа, — приводит газета слова собеседника, осведомлённого о якобы состоявшихся обсуждениях.

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил газете, что проблема состоит не в попытках обхода западных санкций, а в том, что они нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» между РФ и КНР. Ограничения привели к тому, что проигравшими оказались все стороны, а также ухудшили и без того непростую экономическую ситуацию в мире.

Ранее директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов рассказал, что случится, если Китай полностью распродаст гособлигации США на сумму более $1 трлн. На такой шаг в Пекине могут решиться, если трения с Вашингтоном дойдут до крайних мер.