В МИД Китая оценили влияние санкций на украинский кризис Представитель МИД Китая заявил, что санкции не облегчают ситуацию на Украине

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Новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине, а Европа и весь мир платят за них высокую цену, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, которые приводит РИА Новости, при дальнейшем санкционном давлении жители европейских стран столкнутся с инфляцией и безработицей, а мир — с энергетическим и продовольственным кризисами.

Масштабные и неизбирательные санкции, введенные против России некоторыми странами, ничуть не облегчили ситуацию на Украине, напротив, Европа и мир заплатили за них высокую цену, — сказал дипломат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, несмотря на жесткие антироссийские рестрикции, Евросоюзу приходится идти на компромиссы из-за роста цен на топливо и высокой инфляции. При этом многие западные страны «устали от санкций», а полное эмбарго на российскую нефть может на 4% снизить ВВП еврозоны. Это приведет к распространению невыгодной Западу риторики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сравнивает энергетические санкции с «экономической ядерной бомбой».